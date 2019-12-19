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Слесарь-ремонтник портил двигатели электровозов ради повышенной зарплаты

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Транспортные полицейские уличили слесаря в порче двигателей с целью незаконного получения повышенной зарплаты на ремонтном предприятии железнодорожной отрасли в Новосибирске, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО.

"Оперативникам поступила информация о том, что слесарь по ремонту электрооборудования умышленно выводит из строя двигатели локомотивов, поступающие для текущего ремонта и обслуживания. В результате испорченному оборудованию требовался уже капитальный ремонт, следовательно, возрастал объем работ, затраченного на их выполнение времени и заработная плата слесаря", - говорится в сообщении.

По данным полиции, таким образом 48-летний мужчина повредил девять электродвигателей разного типа, причинив ремонтному предприятию ущерб более чем на 2,7 млн рублей.

Против слесаря возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб).

Новосибирск

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