В Белоруссии жителя Бобруйска казнили за жестокое убийство двух женщин

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Белоруссии 17 декабря приведен в исполнение еще один смертный приговор - в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в жестоком убийстве двух женщин, пишет в четверг "Коммерческий курьер".

О приведении приговора в исполнение изданию сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Ольга Иванова, выступавшая в качестве обвинителя на данном процессе.

По информации Ивановой, после решение Верховного суда по смертному приговору для Осиповича он написал личное ходатайство на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко, но оно было оставлено без удовлетворения.

Как сообщалось, Верховный суд 14 мая принял решение оставить приговор Могилевского областного суда в отношении Осиповича в силе. В ходе рассмотрения апелляционной жалобы Осипович просил переквалифицировать его дело на статью 143 УК РБ (убийство при превышении пределов необходимой обороны).

Согласно материалам дела, Осипович в ходе ссоры после совместного распития спиртного избил случайных знакомых девушек в квартире своей матери в Бобруйске. Те закрылись в ванной комнате, пытаясь спастись, но мужчина, вооружившись молотком и ножами, ворвался туда. Одной девушке он нанес не менее 77 ударов молотком, ножом и руками по различным частям тела, из них не менее 48 ударов молотком по голове. Второй девушке - не менее 16 ударов ножом и руками по различным частям тела, из них не менее 2 ударов ножом в шею и голову. В результате потерпевшие скончались на месте.

Смертный приговор Осиповичу был вынесен на выездном заседании Могилевского областного суда в Бобруйске 9 января текущего года.

Белоруссия остается единственной страной в Европе и на пространстве СНГ, где сохраняется смертная казнь, которая в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговоренных к казни расстреливают.

Родственникам смертников, как правило, не сообщают о расстреле и не дают последний раз перед казнью увидеться с осужденными. В соответствии с белорусским законодательством, тела расстрелянных не выдаются родственникам для захоронения, а места захоронения казненных не раскрываются.

В 2018 году было вынесено два новых смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение. Смертную казнь в республике осуждают ЕС, ОБСЕ и ряд международных организаций.