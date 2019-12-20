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В Евросоюзе осудили казнь убийцы из Бобруйска

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) выступил в пятницу с заявлением, в котором осуждается приведение в исполнение в Белоруссии 17 декабря смертного приговора жителю Бобруйска Александру Осиповичу.

"Смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека, и является высшим жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Смертная казнь также не может служить сдерживающим фактором для преступности", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается, что ЕС использует любую возможность, чтобы напомнить белорусским властям о своем решительном неприятии смертной казни при любых обстоятельствах.

Представитель ЕВС напомнил, что Белоруссия - единственная страна в Европе, которая все еще применяет смертную казнь. В этом году в Белоруссии было вынесено три смертных приговора и совершено три казни.

"Мораторий на смертную казнь в Белоруссии мог бы стать первым позитивным шагом на пути к отмене смертной казни в стране. Тем самым Белоруссия присоединилась бы к растущему числу стран, которые искоренили смертную казнь либо в своем законодательстве, либо на практике. В результате за последние 10 лет в 160 странах мира не было казней", - говорится в заявлении.

Как стало известно в четверг, 19 декабря, в Белоруссии был расстрелян заключенный Осипович, признанный виновным в убийстве двух женщин. По данным прокуратуры, Осипович написал ходатайство на имя президента Белоруссии, но оно было оставлено без удовлетворения.

Согласно материалам дела, Осипович познакомился с двумя девушками, привел их в квартиру своей матери, где они втроем начали распивать спиртное. В ходе возникшей в ходе застолья ссоры мужчина избил девушек. Те закрылись в ванной, попытавшись спастись, но мужчина, вооружившись молотком и ножами, проник туда. Он нанес обеим девушкам десятки ударов молотком, ножом и руками, в результате потерпевшие скончались на месте.

В Белоруссии смертная казнь в соответствии с Конституцией применяется как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления. Приговоренных к казни расстреливают.

ЕВС Евросоюз Александр Осипович Белоруссия Бобруйск

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