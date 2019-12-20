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ХроникаСтрельба на ЛубянкеОбновлено в 20:00

Российские военные сообщили о трех атаках с дронами в Идлибе

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, совершили в четверг серию атак с применением дронов с ударной боевой нагрузкой, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, в 9:45 боевики сбросили с беспилотника взрывное устройство на позиции сирийских вооруженных сил на высоте Наби-Юнис в провинции Идлиб. В результате взрыва двое сирийских военнослужащих получили ранения. Затем в 10:30 и 12:15 взрывные устройства были сброшены на город Хан-Шейхун. Нескольким строениям нанесен незначительный ущерб.

На территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему нарушается режим прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, добавил Боренков, отметив, что всего за прошедшие сутки было зафиксировано 54 обстрела.

Россия Сирия Идлиб

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