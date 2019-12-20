Сирийские военные потеряли 17 человек убитыми при атаках боевиков

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сирийская армия потеряла 17 бойцов при отражении атак боевиков за минувшие сутки, сообщил журналистам в пятницу вечером руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков. Еще 42 человека получили ранения. Потери среди боевиков составили до 200 человек убитыми и ранеными.

Позиции сирийских войск атаковали боевики группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ), "Ансар Ат-Таухид".

"В 21:45 19 декабря около 300 боевиков из группировок "Хуррас Ад-Дин" и "Хайат Тахрир Аш-Шам" при поддержке бронетехники попытались прорваться у населенного пункта Синджар провинции Идлиб на участке Аджаз – Телль-Хазна (...) однако их остановили удары авиации и артиллерийский огонь. С 0:40 до 01:35 20 декабря боевики были отброшены. К 3:00 прорыв боевиков на данном участке был ликвидирован", – сообщил Боренков.

В 22:05 до 400 членов группировок "Ансар Ат-Таухид" и "Хайат Тахрир Аш-Шам" при поддержке БМП и пикапов с крупнокалиберными пулеметами атаковали позиции правительственных сил на участке Суккаят - Зарзур для прорыва к населенному пункту Абу-Дали провинции Идлиб. Атаку у 2:00 остановили на минном поле подразделения первого эшелона сирийской армии.

За минувшие сутки на территории Идлибской зоны деэскалации зафиксированы 58 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.

При этом в рамках реализации положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года, российская военная полиция продолжила патрулирование по маршрутам Камишлия – электростанция Мабрук, Айн-Иса – электростанция Мабрук, Камишлия – Хвебира в провинции Хасеке, Аджами – Карокозак, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо.

"Силами армейской авиации проведено два воздушных патрулирования по маршруту Квайрес - Сабъа-Джафар - Айн-Иса - Бир-Шмандур - Хазима - Хирбет-Халда - Квайрес и по маршруту Камышлия - Телль-Эш-Шур-Гарби - элеватор Алия - Телль-эш-Шур-Гарби - Камышлия", - добавил он.