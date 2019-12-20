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Купить в США табак и электронные сигареты можно будет только с 21 года

Купить в США табак и электронные сигареты можно будет только с 21 года
Фото: Reuters

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В США поднимут до 21 года минимальный возраст покупки сигарет, электронных сигарет и другой табачной продуктов, сообщает The Wall Street Journal. Купить алкоголь в стране можно также только с 21 года.

Соответствующий закон был принят сенатом, теперь его должен подписать президент Дональд Трамп. Он ранее уже выступил в поддержку этой инициативы. Он высказывался также за то, чтобы убрать с рынка электронных сигарет все, кроме имеющих вкус табака.

Также ее поддержали и два крупнейших в США производителя сигарет: Altria Group Inc. (производит, в том числе, Marlboro) и Reynolds American Inc. (производит, в том числе, Camel и Pall Mall).

Авторы законопроекта с его помощью намерены бороться с растущей популярностью вейпов среди несовершеннолетних. Подобные возрастные ограничения уже действуют в 19 штатах.

Американские СМИ отмечают, что электронные сигареты очень популярны среди молодежи, и исследователи винят в этом агрессивную рекламную политику. Около 4,9 млн школьников регулярно употребляют табак в том или ином виде. И в том также винят популярные электронные сигареты. В 2018 году один из пяти учащихся старшей школы курил электронные сигареты.

США

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