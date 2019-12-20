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Китай перечислил Белоруссии кредит на 3,5 млрд юаней

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Китай перечислил Белоруссии средства срочного суверенного кредита на 3,5 млрд юаней (около $500 млн), которые привлекаются сроком на 5 лет.

В сообщении белорусского министерства финансов говорится, что 20 декабря в соответствии с условиями соглашения о предоставлении срочного кредита, подписанного 16 декабря 2019 года между Белоруссией и Шанхайским филиалом Банка развития Китая, китайская сторона перечислила Белоруссии средства кредита в сумме 3,5 млрд китайских юаней.

Кредитное соглашение было подписано на текущей неделе. Привлекаемые средства не связаны с реализацией какого-либо проекта и могут быть направлены на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов, содействие развитию двусторонней торговли между Белоруссией и КНР.

Минфин республики летом заявил о намерении привлечь кредит Банка развития Китая в связи с отсутствием прогресса в диалоге по выделению российского госкредита на $600 млн.

Ранее Минск привлекал только связанные кредитные ресурсы из Китая для реализации инвестпроектов, предусматривающих импорт китайского оборудования и услуг.

Китай Белоруссия

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