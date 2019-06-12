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В Минске сообщили о проблемах с привлечением российского кредита на $600 млн

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов Белоруссии заявляет, что с привлечением российского госкредита на $600 млн возникли проблемы.

"По факту получается, что возникли проблемы с привлечением российского кредита на $600 млн и по траншу ЕФРС на $200 млн застряло по каким-то причинам решение, хотя Беларусь выполнила все условия", - сказал министр финансов республики Максим Ермолович, которого цитирует госагентство БелТА.

Ермолович напомнил, что в текущем году погашать внешние обязательства планировалось за счет привлечения кредита правительства РФ ($600 млн), транша Евразийского фонда стабилизации и развития ($200 млн) и бюджетного профицита ($700 млн), а также заимствований на внутреннем рынке.

"Этого в принципе было достаточно, чтобы полностью закрыть обязательства. Плюс $150 млн в эквиваленте - выход на российский рынок заимствований", - добавил он.

Как отметил министр, в сложившейся ситуации республика начала прорабатывать альтернативные пути заимствования. Так, на внутреннем рынке уже состоялось привлечение $500 млн за счет выпусков облигаций, номинированных в долларах и евро. Минфин также планирует заместить часть российских источников на китайском рынке - есть предварительная договоренность с Банком развития Китая на привлечение 3,5 млрд юаней (в эквиваленте примерно $500 млн).

Как сообщалось, Минск рассчитывает ежегодно осуществлять внешние заимствования в объеме до $1 млрд. В текущем году наиболее близка к реализации планируемая сделка по привлечению госкредита РФ на $600 млн, в качестве ее альтернативы Минфин Белоруссии называл привлечение сопоставимого по объему суверенного кредита от Банка развития Китая. Также Минфин анонсировал размещение в этом году государственных облигаций в российских рублях на Московской бирже.

Белоруссия

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