Поиск

Вашингтон призвал Дамаск отказаться от "рождественского наступления" в Идлибе

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Сирийским правительственным силам следует воздержаться в конце этого года от наступательных операций против бойцов оппозиции в провинции Идлиб, заявила в пятницу постпред США при ООН Келли Крафт.

"В Идлибе не должно быть "рождественского" наступления", - предупредила она в ходе заседания СБ ООН, посвященного сирийской проблеме.

Идлиб - последняя сирийская провинция, в которой правительственным войскам продолжают противостоять достаточно существенные силы, поддерживающие оппозицию.

Также Крафт заявила, что именно из-за позиции Дамаска сирийскому конституционному комитету не удается продвигаться вперед в своей работе.

Сирия Идлиб США Келли Крафт ООН

Новости

В Минске стартовала новая акция протеста против интеграции с Россией

Экс-главу France Télécom осудили по делу о массовых самоубийствах сотрудников

Замглавы МИД РФ признался, что его смешат попытки вернуть Россию в G7

Корабль Starliner вышел не на ту орбиту

Корабль Starliner вышел не на ту орбиту

Эрдоган заявил, что Турция не будет закрывать глаза на наемников из РФ в Ливии

К МКС стартовал новейший корабль США с женщиной-манекеном и подарками к Рождеству

К МКС стартовал новейший корабль США с женщиной-манекеном и подарками к Рождеству

Самый дорогой в мире препарат будут распределять бесплатно по принципу лотереи

Самый дорогой в мире препарат будут распределять бесплатно по принципу лотереи

Купить в США табак и электронные сигареты можно будет только с 21 года

Купить в США табак и электронные сигареты можно будет только с 21 года

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате"

Что случилось этой ночью: пятница, 20 декабря

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');