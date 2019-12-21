Поиск

Трамп учредил военно-космические силы США

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал закон об учреждении космических сил, сообщил телеканал CNN.

Это первый случай создания нового рода войск с 1947 года, когда появились военно-воздушные силы США. Ранее космические войска находились в подчинении ВВС.

Командующим новых войск назначен генерал Джон Реймонд. В его подчинении находятся 16 тысяч военнослужащих и гражданских.

По словам представителя ВВС США, в космические силы перейдут от пяти до шести тысяч сотрудников из 16 тысяч. Это совсем немного по сравнению с остальными родами войск. К примеру, ВВС насчитывают 300 тысяч человек. В подразделениях самого малочисленного рода войск, морской пехоты, служат около 180 тысяч человек.

Предполагается, что космические войска разместятся на шести базах. Четыре места для них уже предложены: две в штате Колорадо и по одной в Алабаме и Калифорнии.

На работу космических подразделений выделили $40 миллионов. Это заметно меньше $72,4 миллиона, которые запрашивал Пентагон.

Ожидается, что в ближайшее время публике представят образцы военной формы, символы и песни новых войск.

США

Новости

Facebook удалил десятки фальшивых аккаунтов, связанных с правящей партией Грузии

Задержан подозреваемый в покушении на сына первого президента Грузии

Что произошло за день: пятница, 20 декабря

В США сообщили о секретном проекте Apple, связанном со спутниками

В США сообщили о секретном проекте Apple, связанном со спутниками

В Минске стартовала новая акция протеста против интеграции с Россией

Экс-главу France Télécom осудили по делу о массовых самоубийствах сотрудников

Замглавы МИД РФ признался, что его смешат попытки вернуть Россию в G7

Корабль Starliner вышел не на ту орбиту

Корабль Starliner вышел не на ту орбиту

Эрдоган заявил, что Турция не будет закрывать глаза на наемников из РФ в Ливии

К МКС стартовал новейший корабль США с женщиной-манекеном и подарками к Рождеству

К МКС стартовал новейший корабль США с женщиной-манекеном и подарками к Рождеству
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');