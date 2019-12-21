Трамп учредил военно-космические силы США

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал закон об учреждении космических сил, сообщил телеканал CNN.

Это первый случай создания нового рода войск с 1947 года, когда появились военно-воздушные силы США. Ранее космические войска находились в подчинении ВВС.

Командующим новых войск назначен генерал Джон Реймонд. В его подчинении находятся 16 тысяч военнослужащих и гражданских.

По словам представителя ВВС США, в космические силы перейдут от пяти до шести тысяч сотрудников из 16 тысяч. Это совсем немного по сравнению с остальными родами войск. К примеру, ВВС насчитывают 300 тысяч человек. В подразделениях самого малочисленного рода войск, морской пехоты, служат около 180 тысяч человек.

Предполагается, что космические войска разместятся на шести базах. Четыре места для них уже предложены: две в штате Колорадо и по одной в Алабаме и Калифорнии.

На работу космических подразделений выделили $40 миллионов. Это заметно меньше $72,4 миллиона, которые запрашивал Пентагон.

Ожидается, что в ближайшее время публике представят образцы военной формы, символы и песни новых войск.