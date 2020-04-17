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Космические силы США вооружатся установками для нейтрализации российских спутников

Космические силы США вооружатся установками для нейтрализации российских спутников
Фото: Reuters

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Созданные в декабре 2019 года Космические силы США (USSF) ставят на вооружение установки, которые должны будут временно глушить коммуникационные сигналы со спутников РФ и КНР в случае возникновения конфликта с участием этих держав, пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, всего USSF планируют получить в течение следующих семи лет не менее 48 подобных установок наземного базирования.

Первая из таких установок, разработанная оборонным подрядчиком L3Harris Technologies Inc., была готова в марте, и USSF уже приняли 16 установок. В то же время идет разработка более современной системы под названием Meadowland - она станет легче и компактнее, а потенциал для модификаций ее программного обеспечения будет значительнее.

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Ожидается, что четыре установки Meadowland поступят в вооруженные силы примерно в октябре 2022 года, а еще 28 установок USSF закажут к декабрю этого года с ожидаемыми сроками поставок с конца 2023 года до начала 2027 года.

Подполковник ВС США Стивен Броган заявил, что такие системы постановки помех применяются против спутников связи, а не спутников-ретрансляторов данных и не спутников, ведущих съемки. Он добавил, что системы постановки помех могут быть использованы в начале гипотетического конфликта и их воздействие не создаст мусора из обломков спутников на околоземной орбите.

Как напоминает Bloomberg, ВВС США в заявлении ранее указывали, что данные установки могут лишить противника "возможности осуществлять командование и управление, обеспечивать раннее предупреждение и вести пропаганду".

Согласно оценкам разведывательного управления министерства обороны, РФ и КНР располагает меньшим количеством спутников, чем США: так, по информации за конец 2016 года у России имелось на орбите примерно 40 спутников связи.

США

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