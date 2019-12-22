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Парламентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - На выборах в парламент Узбекистана к 13:00 по местному времени (11:00 по Москве) проголосовало 42,3% избирателей, сообщили в ЦИК республики в воскресенье.

На избирательные участки уже пришли 7,9 млн граждан. Согласно законодательству, для признания выборов состоявшимися явка должна быть более 33% избирателей, заявил руководитель секретариата ЦИК Худоер Маматов на брифинге в Ташкенте.

По словам представителя ЦИК, на данный момент грубых нарушений избирательного законодательства не поступало. Однако были случаи пропаганды и попытки голосования одного человека за нескольких избирателей.

В воскресенье в Узбекистане проходят выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижняя палата парламента) и местные кенгаши (советы). В едином списке избирателей зарегистрировано 20,53 млн человек, из них 18,74 млн (91,3% от общего числа избирателей) будут голосовать на избирательных участках на территории республики. В досрочном голосовании в период с 12 по 18 декабря приняли участие 149 033 избирателей, из них 89 807 граждан проживают за рубежом.

К выборам в Законодательную палату парламента допущены пять официально зарегистрированных в Узбекистане политических партий: "Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана" (УзЛиДеП), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Народно-демократическая партия (НДПУ) и Экологическая партия Узбекистана.

Узбекистан

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