В Узбекистане проходит второй тур парламентских выборов

Ташкент. 5 января. INTERFAX.RU - Повторное голосование на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса (нижнюю палату парламента) Узбекистана в округах, где ни один депутат не набрал необходимое количество голосов, проходит в воскресенье.

"Повторное голосование по двум кандидатам в депутаты, получившим наибольшее число голосов, в соответствии с Избирательным кодексом проводится в 25 из 125 округов", - сообщили в пресс-службе ЦИК республики.

Там отметили, что избирательные участки в 25 округах открылись 08:00 по местному времени (06:00 мск) и продолжат работу до 20:00 (18:00 мск).

Выборы в нижнюю палату парламента Узбекистана состоялись 22 декабря минувшего года, в ходе которых были избраны депутаты по 125 избирательным округам, а в 25, где ни один из кандидатов не набрал более половины голосов, необходимых для победы, был назначен второй тур.

Как сообщалось, в выборах тогда приняли участие 13 млн 963 тыс. 627 избирателей, что составило 67,8% от общего списочного числа, с учетом узбекских граждан, проживающих за границей.

За выборами следили почти 140 тыс. местных наблюдателей и более 800 международных, а также от различных организаций, включая СНГ, ШОЧ и БДИПЧ ОБСЕ.

К выборам допущены пять политических партий, действующих в стране - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия.

По итогам первого тура на парламентских выборах лидирует Либерально-демократическая партия Узбекистана, которая в декабре 2016 года выдвинула кандидатом на пост президента страны действующего главу государства Шавката Мирзиёева.

Согласно данным ЦИК, от Либерально-демократической партии Узбекистана избраны 43 депутата, от Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) - 35 депутата, от Народно-демократической партии Узбекистана - 18, от Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" (Справедливость) - 21 депутат, от Экологического движения - 11 депутатов.

Двухпалатный парламент образован в Узбекистане в 2005 году. В настоящее время в Законодательной палате на постоянной основе работают 150 депутатов, избранных в декабре 2014 года сроком на пять лет.