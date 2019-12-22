Поиск

Десятки человек пострадали из-за столкновения 63 автомобилей в США

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Более 60 машин столкнулись утром в воскресенье в штате Виргиния, США, 35 человек пострадали, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию штата.

По данным агентства, столкновение произошло на автомагистрали I-64, пролегающей через Виргинию. Из-за аварии движение в обоих направлениях было временно парализовано. К настоящему моменту движение открылось только в восточном направлении. Отмечается, что в районе ДТП был туман и гололед.

Согласно сообщению полиции, всего столкнулись 63 автомобиля, в результате пострадали 35 человек. Они были доставлены в больницу. Некоторые в критическом состоянии, но их число неизвестно. Сведений о погибших пока не поступало.

США Виргиния

Новости

В Чикаго 13 человек получили огнестрельные ранения из-за конфликта

МИД России предупредил о перебоях в работе транспорта во Франции из-за забастовки

МИД России предупредил о перебоях в работе транспорта во Франции из-за забастовки

Американский корабль Starliner впервые совершил мягкую посадку на землю

Американский корабль Starliner впервые совершил мягкую посадку на землю

Макрон отказался от президентской пенсии

Макрон отказался от президентской пенсии

Корабль Starliner начал схождение с орбиты после неудавшейся стыковки с МКС

В Гонконге пресекли беспорядки на митинге в поддержку мусульман в Синьцзяне

Ливийские военные задержали гражданское судно с турецким экипажем

Гани признали победителем на выборах президента Афганистана

В Гватемале 21 человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком

В Гватемале 21 человек погиб при столкновении автобуса с грузовиком

На Кубе впервые с 1976 года назначен премьер-министр

На Кубе впервые с 1976 года назначен премьер-министр
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');