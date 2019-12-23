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Пассажирский автобус перевернулся на Камчатке

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Автобус с 21 пассажиром в понедельник съехал в кювет и перевернулся на трассе между населенными пунктами Раздольный и Коряки в Елизовском районе Камчатского края, сообщается на сайте краевого правительства.

По предварительным данным, в результате аварии один человек получил травму средней степени тяжести.

Компания-владелец автобуса доставила к месту ДТП горячий чай и средства обогрева для пассажиров.

"Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил срочно оказать помощь пассажирам автобуса, пострадавшим в ДТП", - говорится в сообщении.

Детали происшествия в настоящее время выясняются, на месте работают спасатели и инспекторы ГИБДД.

Камчатский край

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