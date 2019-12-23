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Число пострадавших в аварии с 69 автомобилями в США превысило полсотни

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате массовой аварии на трассе в штате Виргиния, США, увеличилось до 51, сообщает полиция штата в твиттере.

Там отмечается, что 11 из 51 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, но угрозы жизни нет. Все они госпитализированы. Никто не погиб.

Также в полиции подтвердили, что причиной аварии стали плохие погодные условия - туман и гололед.

К настоящему времени движение по трассе полностью восстановлено, добавили в департаменте транспорта штата.

Массовая авария а автомагистрали I-64, пролегающей через Виргинию, произошла утром в воскресенье (по местному времени). Изначально сообщалось, что столкнулись 63 автомобиля, в результате чего пострадали 35 человек. Движение по трассе на время пришлось полностью перекрыть.

США Виргиния

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