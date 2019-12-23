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Президент Литвы обвинил Россию в стремлении "всеми силами" переписать историю

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в стремлении "всеми силами" переписать историю.

"Один из таких примеров - отрицание влияния тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа на историю Европы", - написал Науседа в понедельник на своей странице в фейсбуке.

Он напомнил, что 24 декабря 1989 года съезд народных депутатов СССР признал существование тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа 1939 года и объявил их недействительными. "Эти тайные соглашения нацистской Германии и коммунистического Советского Союза определили оккупацию балтийских стран", - считает Науседа.

Литовский лидер отметил, что историческая память влияет на восприятие будущего. "Давайте не будем забывать уроки, которые мы обязаны выучить по собственной истории и истории Европы. Давайте не будем допускать замены правды бутафорскими лживыми вывесками", - призвал Науседа.

В минувшую пятницу, 20 декабря, в Санкт-Петербурге на встрече лидеров стран СНГ президент РФ Владимир Путин раскритиковал недавно принятую Европарламентом резолюцию, согласно которой подписание подписание пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году Советским Союзом и Германией способствовало развязыванию Второй мировой войны.

Путин назвал резолюцию Европарламента попыткой Запада принизить решающую роль СССР в победе над нацистской Германией. Что касается пакта Молотова-Риббентропа, то, по мнению Путина, поворотным моментом в истории перед второй мировой войной стал не он, а "мюнхенский сговор" о разделе Чехословакии.

Ранее в декабре президент РФ также критиковал упомянутую резолюцию Европарламента, назвав ее безосновательной и беспардонной ложью.

Гитанас Науседа Литва Владимир Путин

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