Российские саперы в Лаосе обезвредили более 300 американских авиабомб

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные, выполняющие гуманитарную миссию по разминированию в Лаосе, за два месяца обезвредили 301 американскую авиабомбу времен Вьетнамской войны, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Работы в окрестностях города Пхонсаван провинции Сиенгхуанг на северо-востоке страны выполняли военные инженеры Международного противоминного центра ВС РФ, говорится в сообщении.

По данным Минобороны, российские саперы обнаружили в Лаосе кассетные авиабомбы американского производства BLU-26, BLU-63 и BLU-3B, а также артиллерийские снаряды, которые использовались вооруженными силами США во времена Вьетнамской войны.

"Особенностью разминирования данной территории является высокая концентрация неразорвавшихся боеприпасов", - сообщает департамент. Отмечается, что российским военным приходится находить неразорвавшиеся боеприпасы, в том числе и на довольно большой глубине.

"Так, BLU-26, несмотря на небольшие размеры, была обнаружена на глубине 1,7 метра и впоследствии уничтожена", - отметили в Минобороны.

Российский отряд разминирования состоит из 34 военнослужащих Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ, уже имеющих опыт работ в Лаосе.

В 2018-2019 годах в стране уже работал отряд российских саперов. С 1960 по 1973 год в Лаосе велась гражданская война. Конфликт разразился между властями страны, которые поддерживали США и Южный Вьетнам, и лаосскими партизанами, получавшими помощь со стороны Северного Вьетнама и СССР.

С 1964 по 1973 года Вашингтон вел кампанию в Лаосе, которая получила в США название "секретной войны". За это время на страну были сброшены более 2 млн бомб, около 30% из них не разорвались. В 2016 году сообщалось, что Вашингтон выделит около $90 млн на программу по обезвреживанию в Лаосе бомб, сброшенных американскими ВВС.

В октябре 2019 года стало известно, что российским саперам вручили государственные награды за разминирование территорий иностранных государств, в том числе и Лаоса.