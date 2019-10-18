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Российские саперы получили награды за разминирование Лаоса от американских бомб

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российских саперов наградили государственными наградами за разминирование территорий иностранных государств, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.

"Во время торжественной церемонии военнослужащим Международного противоминного центра вручены 25 государственных наград Российской Федерации, среди которых - медаль ордена "За заслуги перед Отечеством I степени", знак отличия Георгиевский крест IV cтепени, а также медали Суворова и Жукова", - сообщили в департаменте.

По его данным, специалисты Инженерных войск награждены за разминирование Сирии и Лаоса. "В Сирии от самодельных взрывных устройств и инженерных боеприпасов производства целого ряда стран очищены ряд городов, в Лаосе - более 100 гектаров территории, загрязненной неразорвавшимися бомбами, оставшимися в результате бомбардировок американской авиации в период с 1964 по 1973 год", - отметили в департаменте.

В торжественной церемонии приняли участие начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, личный состав противоминного центра, члены семей военнослужащих, представители ветеранских и общественных организаций Московской области, а также представители движения "Юнармия".

С 1960 по 1973 год в Лаосе велась гражданская война. Конфликт разразился между властями страны, которых поддерживали США и Южный Вьетнам, и лаосскими партизанами, получавшими помощь со стороны Северного Вьетнама и СССР.

С 1964 по 1973 года Вашингтон вел кампанию в Лаосе, которая получила в США название "секретной войны". За это время на страну были сброшены более 2 млн бомб, около 30% из них не разорвались. В 2016 году сообщалось, что Вашингтон выделит около $90 млн на программу по обезвреживанию в Лаосе бомб, сброшенных американскими ВВС.

Минобороны РФ Сирия Лаос США

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