В Венеции в преддверии Рождества вновь затопило улицы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Уровень воды в Венеции в понедельник утром поднялся на 144 см выше нормы, сообщают итальянские СМИ.

В результате затопило значительную часть пешеходных улиц, туристы и жители города вынуждены ходить по помостам. В итоге наводнение оказалось менее серьезным, чем ожидалось: эксперты прогнозировали, что уровень воды поднимется до отметки в 150 см.

Во вторник, 24 декабря, как ожидается, вода поднимется, ее уровень достигнет 135 см. 25 декабря, когда католики празднуют Рождество, уровень воды, по прогнозам, также будет выше нормы - максимум составит 115 см.

Крупное наводнение произошло в Венеции в ноябре. 12 ноября уровень воды в Венеции поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в городе поднималась только в 1966 году. В связи с наводнением в городе ввели режим ЧП. Жертвами стихийного бедствия стали два человека. Позднее в ноябре наводнение обрушилось и на другие города Италии.

В Италии венецианские наводнения называют "высокой водой". О приходе "высокой воды" говорят, когда она поднимается более чем на 110 см от нулевой точки, расположенной в венецианском квартале Пунта-делла-Салюте. В среднем, уровень воды в Венеции поднимается более чем на 110 см шесть раз в год.