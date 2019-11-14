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В Венеции введен режим ЧП в связи с наводнением

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Итальянское правительство в четверг ввело режим чрезвычайного положения в Венеции из-за небывалого наводнения.

"На заседании совета министров принято решение о введении чрезвычайного положения в Венеции. На первостепенные нужды города и его жителей выделено 20 млн евро", - написал на своей страничке в Твиттере итальянский премьер Джузеппе Конте.

"Катастрофа, обрушившаяся на Венецию, стала ударом в сердце для нашей страны", - написал он в Твиттере ранее.

Он подчеркнул, что власти пока не могут оценить ущерб, нанесенный городу.

Уровень воды в Венеции во вторник поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в Венеции поднималась только в 1966 году. Тогда уровень воды достиг отметки в 194 см.

В среду пиковый уровень воды в городе превысил 140 см. Во время наводнения затопило центральную площадь Венеции Сан-Марко, одну из главных достопримечательностей города. Вода залила крипту находящегося на площади собора Святого Марка, в залах самого собора уровень воды превысил 1 метр.

Пострадал от стихии и центр прогнозирования и оповещения о приливах, который должен сообщать жителям и гостям города о затоплениях. Так, в результате наводнения была повреждена его телефонная линия.

Глава правительства Италии пообещал, что к 2021 году завершится создание системы Mose ("Моисей"), которая призвана защитить Венецию от наводнений. Система строится с перерывами с 2003 года, затянувшиеся сроки ее создания вызывают серьезную критику со стороны жителей Венеции и всей Италии.

Италия Венеция

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