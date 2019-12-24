Супруга Елизаветы II выписали из больницы перед Рождеством

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Супруг королевы Великобритании, герцог Эдинбургский Филипп во вторник после курса лечения покинул больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне, сообщают британские СМИ.

Герцог Эдинбургский находился в больнице с прошлой пятницы. Ожидается, что теперь он отправится в Сандрингемский дворец в Норфолке, где королевская семья будет праздновать Рождество.

На прошлой неделе 98-летний герцог был доставлен в больницу для прохождения медосмотра и лечения в связи с "возникшими ранее медицинскими проблемами". В Букингемском дворце тогда отметили, что госпитализация - это мера предосторожности.

VIDEO: 🇬🇧 Britain's Prince Philip leaves a hospital in central London after a four-night stay during which the 98-year-old received treatment for a "pre-existing condition" pic.twitter.com/nOnRtvupr3 — AFP news agency (@AFP) December 24, 2019

В мае 2017 года стало известно, что супруг королевы Великобритании решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях. Елизавета II полностью поддержала его решение.

Католики, протестанты и последователи многих православных церквей по всему миру отвечают Рождество в ночь на 25 декабря.