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Супруга Елизаветы II выписали из больницы перед Рождеством

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Супруг королевы Великобритании, герцог Эдинбургский Филипп во вторник после курса лечения покинул больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне, сообщают британские СМИ.

Герцог Эдинбургский находился в больнице с прошлой пятницы. Ожидается, что теперь он отправится в Сандрингемский дворец в Норфолке, где королевская семья будет праздновать Рождество.

На прошлой неделе 98-летний герцог был доставлен в больницу для прохождения медосмотра и лечения в связи с "возникшими ранее медицинскими проблемами". В Букингемском дворце тогда отметили, что госпитализация - это мера предосторожности.

В мае 2017 года стало известно, что супруг королевы Великобритании решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях. Елизавета II полностью поддержала его решение.

Католики, протестанты и последователи многих православных церквей по всему миру отвечают Рождество в ночь на 25 декабря.

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Портрет королевской четы, сделанный в ноябре 2017 года в честь 70-летия со дня бракосочетанияКоролева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп во время посещения парада конной гвардии в Лондоне. 2016 год.Елизавета II и принц Филипп у Собора Святого Павла в Лондоне. 2015 год.Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп после торжественного открытия парламентской сессии в Вестминстерском дворце в Лондоне. 2013 год.Британская королева с супругом во время празднования Дня Канады в Оттаве. 2010 год.Королевская чета во время посещения больницы университетского колледжа в Лондоне. 2005 год.Елизавета фотографирует принца Филиппа во время отдыха на островах Тувалу в Тихом океане. 1982 год.Королева машет пролетающему лайнеру "Конкорд" с борта яхты "Британия" у Барбадоса. 1977 год.Елизавета II вместе с супругом Филиппом в поместье Балморал в Шотландии. 1972 год.Королевская чета на стадионе города Нью-Хейвен на юге Англии. 1962 год.Елизавета II с мужем и детьми в резиденции королевской семьи в Балморале. 1955 год.Принцесса Елизавета и принц Филипп на балконе Букингемского дворца после венчания. 1947 год.
Портрет королевской четы, сделанный в ноябре 2017 года в честь 70-летия со дня бракосочетания
Великобритания герцог Эдинбургский Филипп Елизавета II

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