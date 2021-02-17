Герцог Эдинбургский госпитализирован

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Лондоне госпитализирован 99-летний герцог Эдинбургский, супруг Елизаветы II, сообщает АР со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Принца Филиппа положили в частную больницу короля Эдуарда VII 16 февраля вечером, поскольку он плохо себя почувствовал. В пресс-службе госпитализацию назвали мерой предосторожности, это посоветовал личный врач герцога, она не была экстренной.

Предполагается, что принц проведет в больнице несколько дней под наблюдением.

В январе королева и ее муж привились от коронавируса. Наследник престола принц Уэльский и его жена Камилла в начале февраля получили первую дозу вакцины. Принц Чарльз переболел COVID-19 весной 2020 года.

Придворный источник сказал BBC News, что герцог Эдинбургский неважно себя чувствовал последние несколько дней и что это никак не связано с коронавирусом. После его госпитализации королева осталась в Виндзоре.

Принцу Филиппу 10 июня должно исполниться сто лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году и в том же году перестал водить автомобиль после ДТП с потерпевшими.

В 2011 году герцог перенес экстренную операцию в связи с блокировкой артерии, в 2018 году ему заменяли тазобедренный сустав. В последний раз он ложился в больницу в декабре 2019 года, как сообщалось, на плановое лечение для профилактики возможного ухудшения.

С начала пандемии Елизавета II изолировалась в Виндзорском замке в так называемом "пузыре Ее Величества" (HMS Bubble). Она работала с документами, проводила телефонные разговоры и видео-конференции. При этом с ней работали 24 сотрудника из обслуживающего персонала, по 12 человек в смену. Перед началом смены они в течение недели самоизолировались и сдавали тест на коронавирус. Работали они по три недели через три.

В октябре 2020 года королева впервые прервала самоизоляцию и встретилась с военными экспертами из лаборатории Портон-Даун, которые непосредственно работали по делу об отравлении Скрипалей "Новичком".

Сообщалось, что Рождество в декабре королева и ее супруг впервые провели в Виндзоре без остальных членов семьи.