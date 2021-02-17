Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 17.02В России 4 112 151+12 828В мире 109 507 408+350 583

Герцог Эдинбургский госпитализирован

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Лондоне госпитализирован 99-летний герцог Эдинбургский, супруг Елизаветы II, сообщает АР со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Принца Филиппа положили в частную больницу короля Эдуарда VII 16 февраля вечером, поскольку он плохо себя почувствовал. В пресс-службе госпитализацию назвали мерой предосторожности, это посоветовал личный врач герцога, она не была экстренной.

Предполагается, что принц проведет в больнице несколько дней под наблюдением.

В январе королева и ее муж привились от коронавируса. Наследник престола принц Уэльский и его жена Камилла в начале февраля получили первую дозу вакцины. Принц Чарльз переболел COVID-19 весной 2020 года.

Придворный источник сказал BBC News, что герцог Эдинбургский неважно себя чувствовал последние несколько дней и что это никак не связано с коронавирусом. После его госпитализации королева осталась в Виндзоре.

Принцу Филиппу 10 июня должно исполниться сто лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году и в том же году перестал водить автомобиль после ДТП с потерпевшими.

В 2011 году герцог перенес экстренную операцию в связи с блокировкой артерии, в 2018 году ему заменяли тазобедренный сустав. В последний раз он ложился в больницу в декабре 2019 года, как сообщалось, на плановое лечение для профилактики возможного ухудшения.

С начала пандемии Елизавета II изолировалась в Виндзорском замке в так называемом "пузыре Ее Величества" (HMS Bubble). Она работала с документами, проводила телефонные разговоры и видео-конференции. При этом с ней работали 24 сотрудника из обслуживающего персонала, по 12 человек в смену. Перед началом смены они в течение недели самоизолировались и сдавали тест на коронавирус. Работали они по три недели через три.

В октябре 2020 года королева впервые прервала самоизоляцию и встретилась с военными экспертами из лаборатории Портон-Даун, которые непосредственно работали по делу об отравлении Скрипалей "Новичком".

Сообщалось, что Рождество в декабре королева и ее супруг впервые провели в Виндзоре без остальных членов семьи.

Великобритания Лондон Виндзор Филипп Эдинбургский Елизавета II принц Чарльз коронавирус

Новости по теме

Новости

ООН направит запрос в ОАЭ по поводу судьбы пытавшейся бежать принцессы

ООН направит запрос в ОАЭ по поводу судьбы пытавшейся бежать принцессы

Адвокат сообщил, что ЕСПЧ потребовал от России освободить Навального

Адвокат сообщил, что ЕСПЧ потребовал от России освободить Навального

Москва предупредила Израиль о последствиях дальнейших ударов по Сирии

Москва предупредила Израиль о последствиях дальнейших ударов по Сирии

Украина вышла из очередного Соглашения СНГ

Украина вышла из очередного Соглашения СНГ

В ЕС поставят дополнительно 200 млн доз вакцины Pfizer

В сектор Газа доставят тысячу доз вакцины "Спутник V"

Узбекистан сертифицировал вакцину "Спутник V"

Добыча нефти в США рекордно упала из-за морозов в Техасе

Путин заявил, что противники "Северного потока 2" пытаются заставить РФ платить за их проект на Украине

Путин заявил, что противники "Северного потока 2" пытаются заставить РФ платить за их проект на Украине

Супруга Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

Супруга Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');