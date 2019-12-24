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Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным не обсуждать 31-й пункт интеграции

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Из переговоров Белоруссии и России об углублении интеграции исключено обсуждение дорожной карты, которая предусматривает создание наднациональных органов, в том числе, единого эмиссионного центра, сообщил президент Александр Лукашенко; белорусский лидер также отметил, что договорился не обсуждать данный пункт интеграции с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Что касается современного момента по интеграционным вопросам: есть так называемая 31-я карта... Это план строительства наднациональных органов. Парламент возможно, президент будет и прочее. Мы вообще на эту тему с Путиным договорились не разговаривать", - заявил Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы". Текст интервью во вторник публикует сайт президента Белоруссии.

По словам Лукашенко, он и Путин "исключили разговор на эту тему" еще во время переговоров в Сочи в начале декабря. "Но кому-то хочется (снова поднимать эту тему - ИФ). И все подсовывают, особенно через правительство. Недавно прочитал - Дмитрий Анатольевич (Медведев, премьер-министр РФ - ИФ) об этом снова высказался. Он не был в Питере на переговорах (переговорах Лукашенко и Путина в Петербурге 20 декабря - ИФ), поэтому не знает даже слов, которые сказал ваш президент", - заявил Лукашенко.

Он продолжил: "Дословно (со слов Путина - ИФ) - в Питере, когда мы остались: слушайте, что мы снова с этой 31-й картой, мы же с президентом Белоруссии договорились, мы вообще не трогаем этих вопросов. Зачем вы лезете снова и связываете эти вопросы с вопросами налоговой системы, экономики и так далее?". Но, по словам Лукашенко, "в правительстве (РФ - ИФ) попытались увязать (сотрудничество Москвы и Минска с выполнением 31-й дорожной карты - ИФ), не знаю только зачем".

"30 этих карт, которые касаются в основном экономических вопросов, - таможня, экономика, защита пространства нашего и так далее. Планы тех путей, по которым мы уже движемся. Основа - экономика. Ну и оборона, дипломатия, мы же тоже этим занимаемся, чем и отличаемся от ЕАЭС. А 31-я карта - это план строительства или завершения строительства союза с наднациональными органами", - пояснил глава белорусского государства.

Между тем, накануне, 23 декабря, Медведев увязал дополнительные формы экономического сотрудничества с Белоруссией с полным выполнением согласованных дорожных карт по интеграции. "Дополнительные формы сотрудничества возможны, только если эти "дорожные карты" будут исполнены, воплотятся в законы. Тогда можно будет говорить и о компенсации налогового маневра, вернее, о так называемом обратном акцизе, когда у нас будут унифицированы налоговые правила", - сказал Медведев.

Российский премьер уточнил, что речь идет о дорожных картах с первой по тридцатую, после выполнения которых "можно будет посмотреть и на 31-ю дорожную карту, посвященную дальнейшей интеграции, включая такие институты, как наднациональные органы, единая валюта и единый эмиссионный центр". "Сейчас дорога для этого открыта, документы согласованы", - заключил он.

В настоящее время Россия и Белоруссия ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий для создания союзного государства. Планируется, что все интеграционные дорожные карты вступят в силу с 1 января 2021 года.

Александр Лукашенко Владимир Путин Дмитрий Медведев Белоруссия

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