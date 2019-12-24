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Лукашенко предложил обсуждать углубление интеграции в спокойном режиме

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Минск и Москва должны договариваться об углублении интеграции в спокойном режиме, без провокационных заявлений, чтобы не создавать основу "для уличных боев за независимость", заявил "Эху Москвы" президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он отметил, что реализация союзного договора уже значительно продвинулась, и эту работу никогда не формировали, "фейко-гвалта не было вокруг этого до последнего момента".

"Поэтому мы спокойно должны договариваться о главном, и показывать народу России и особенно Белоруссии, который так трепетно относится к этому суверенитету и независимости. Потому что это впервые в истории. Поэтому очень важно никого не отпугнуть. Не создать основу, почву для разного рода провокаторов, драк уличных за независимость и суверенитет. Надо спокойно над этим работать. А не вбрасывать в СМИ разного рода провокационного рода заявления", — сказал глава государства.

Он отметил, что понимает участников акций оппозиции против углубления интеграции и полагает, что с их точкой зрения надо считаться. По его словам, они опасаются угрозы суверенитету страны, но устраивают акции не ради его защиты.

"Но беда вся в том, что они это делают ради какой-то политики: кто-то там подсказал, проплатил, фонды им дают приличные деньги, они неплохо живут", - сказал Лукашенко.

В процессе интеграции Белоруссия сохранит суверенитет, уверен он.

Суверенитет он определил как власть над территорией и добавил, что обе стороны сохранят власть в своих границах и суверенитетом делиться не будут.

Время принятия конституции Союзного государства безвозвратно упущено из-за позиции России, считает Лукашенко. Он напомнил, что Москва отказалась от проведения референдума по конституции, общей валюте и другим вопросам и начала "с крыши строить дом".

Сейчас строить Союзное государство так, как это предлагает Россия, нельзя, это чревато "вспышкой", предостерег он.

"А нам даже не намекают, а говорят так: "Ну, мы большие, а вы поменьше. Значит, будет так, как у нас. А я говорю - нет, давайте то, что у вас лучше, сделаем общим достоянием. То, что у нас лучше - давайте сделаем в России", - рассказал он о переговорах.

Говоря о вопросах интеграции, Лукашенко также сообщил, что из переговоров с Путиным исключено обсуждение 31-й "дорожной карты", которая предусматривает создание наднациональных органов, в том числе единого эмиссионного центра. Он отметил, что премьер-министр Дмитрий Медведев об этом не знал. Также он отметил, что стороны не договорились по вопросам регулирования рынка табака и алкоголя.

Александр Лукашенко Минск Белоруссия

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