Поиск

Необычным образом поздравил жителей американского города грабитель банка

Необычным образом поздравил жителей американского города грабитель банка
Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Некоторые жители города Колорадо-Спрингс американского штата Колорадо получили на Рождество необычный подарок от грабителя банка.

Как сообщают местные СМИ со ссылками на очевидцев, мужчина с белой бородой, выйдя из банка Academy Bank, который только что ограбил, доставал из пакета купюры и бросал их в воздух, с криками "С Рождеством!"

Позднее он был задержан полицией в расположенном неподалеку кафе. Им оказался 65-летний житель города Дэвид Оливер.

Сумма украденного не разглашается.

США

Новости

ЛНР сообщила об одностороннем сокращении обменного списка Украиной

Лукашенко опроверг свою причастность к исчезновению белорусских политиков в 90-х

Лукашенко опроверг свою причастность к исчезновению белорусских политиков в 90-х

Лукашенко заверил, что Белоруссия не пропустит вражеские "танки на Москву"

Лукашенко предложил обсуждать углубление интеграции в спокойном режиме

Санта-Клаус начал развозить подарки на Рождество и побывал в России

Санта-Клаус начал развозить подарки на Рождество и побывал в России

Лукашенко предложил разместить военные самолеты РФ под Минском и Витебском

Шойгу рассказал о реализации НАТО новой антироссийской военной концепции

Шойгу рассказал о реализации НАТО новой антироссийской военной концепции

Больше 60% украинцев не поддержали перенос празднования Рождества на 25 декабря

Супруга Елизаветы II выписали из больницы перед Рождеством

Адвокат Трампа заявил, что за назначением послов США на Украине стоит Сорос

Адвокат Трампа заявил, что за назначением послов США на Украине стоит Сорос
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');