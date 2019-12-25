Пять грузинских школьников погибли, сорвавшись на машине в пропасть

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пять подростков погибли в среду в грузинском регионе Аджария на юго-западе страны в результате ДТП в национальном парке Мтирала.

Как сообщают грузинские СМИ, все пять погибших были учениками 11-го класса. По их данным, автомобиль, в котором находились подростки, сорвался с обрыва.

"После шестого урока за одним из учеников приехал товарищ на машине своего дяди. Затем они поехали в одно из ущелий и из-за высокой скорости сорвались в пропасть. Все погибли на месте", - рассказал журналистам директор одной из школ расположенного недалеко от Батуми поселка Чакви Тариел Катамадзе.

В связи с произошедшей трагедией мэрии аджарских городов Батуми и Кобулети приняли решение отложить все запланированные на среду предновогодние мероприятия.