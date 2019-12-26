Поиск

На пожаре в одесском колледже погиб директор Института морской биологии НАН Украины

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших в результате пожара в административном здании Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе, сообщает местное интернет-издание "Думская".

"Последним опознали директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова. Прощание с Борисом Георгиевичем состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова", - говорится в публикации.

Как сообщалось, утром 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Спасатели эвакуировали 40 человек из примерно 400, находившихся в здании на момент возгорания.

12 декабря в ГСЧС сообщили, что число жертв пожара выросло до 16 человек. В ходе поисковых работ были найдены тела 14 погибших, девять из них на тот момент еще не идентифицировали. Кроме того, пострадали 30 человек, восемь из них оставались в больницах.

По факту пожара открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности.

Украина Одесса

Новости по теме

Новости

WSJ оценила в $75 млрд помощь компании Huawei от правительства Китая

Что случилось этой ночью: четверг, 26 декабря

Израиль ответил на выпущенную из Газы ракету ударами по объектам ХАМАС

WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России

WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России

Израиль заявил о перехвате ракеты из Газы во время предвыборного митинга Нетаньяху

Что произошло за день: среда, 25 декабря

РФ обвинила США в выдавливании из военного комитета СБ ООН российских офицеров

РФ обвинила США в выдавливании из военного комитета СБ ООН российских офицеров
Пожар в соборе Парижской Богоматери

Угроза обрушения сводов Нотр-Дама еще не миновала

Угроза обрушения сводов Нотр-Дама еще не миновала

Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК "Вагнер" в Ливии

Истребитель МиГ-29 разбился в Иране

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');