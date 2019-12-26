На пожаре в одесском колледже погиб директор Института морской биологии НАН Украины

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Эксперты идентифицировали тела всех 16 погибших в результате пожара в административном здании Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе, сообщает местное интернет-издание "Думская".

"Последним опознали директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова. Прощание с Борисом Георгиевичем состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова", - говорится в публикации.

Как сообщалось, утром 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса начался пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Спасатели эвакуировали 40 человек из примерно 400, находившихся в здании на момент возгорания.

12 декабря в ГСЧС сообщили, что число жертв пожара выросло до 16 человек. В ходе поисковых работ были найдены тела 14 погибших, девять из них на тот момент еще не идентифицировали. Кроме того, пострадали 30 человек, восемь из них оставались в больницах.

По факту пожара открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности.