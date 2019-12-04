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Девять человек попали в больницу из-за пожара в Одесском колледже

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В результате пожара в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в больницу попали девять человек, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС (ГСЧС).

"По состоянию на 11:40 (12:40 по московскому времени - ИФ) площадь пожара ориентировочно составляет 2000 кв м, существует угроза распространения огня. Эвакуированы более 40 человек. Работы по эвакуации продолжаются", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 65 сотрудников ГСЧС и 16 единиц техники.

В среду в 10:12 (11:12 по Москве) в Одесском колледже на третьем этаже шести этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого по состоянию на 10:50 (11:50 по Москве) составляла, по данным ГСЧС, около 700 м кв. Чуть позже площадь пожара достигла 1000 кв.м, возникла угроза обрушения конструкций здания.

Одесский колледж экономики права и гостинично-ресторанного бизнеса Одесса Украина ГСЧС

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