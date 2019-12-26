В Армении заявили о преодолении "этапа настороженности" в отношениях с Россией

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В отношениях между Арменией и Россией полностью пройден "этап настороженности", который возник после "бархатной революции", заявил руководитель постоянной комиссии по внешним связям армянского парламента Рубен Рубинян.

"Как отметил мой российский коллега Константин Косачев, после "бархатной революции" армяно-российские отношения не только не пострадали, но еще более укрепились", - сказал Рубинян на пресс-конференции в четверг, подводя итоги года.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев посетил Ереван ранее в декабре.

В ноябре армянский премьер Никол Пашинян говорил, что после смены власти в закавказской республики отношения Москвы и Еревана получили новую динамику.

Действующий глава правительства Армении Пашинян пришел к власти в стране весной 2018 года на волне народных протестов против Сержа Саргсяна, который после десятилетнего срока на посту президента был избран премьер-министром страны в результате перехода республики на парламентскую форму правления.

Пашинян был официально назначен премьером Армении в январе 2019 года.