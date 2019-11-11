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Премьер Армении заявил о новой динамике отношений с Россией

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Отношения с Россией после смены власти в Армении получили новую динамику, заявил премьер-министр закавказской республики Никол Пашинян.

"Недавно достигнута договоренность, что в 2020 году состоится мой официальный визит в Россию, после чего - официальный визит президента России в Армению", - сказал Пашинян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Ереване в понедельник.

По словам премьера, экономические отношения Армении и России эффективно развиваются. "Надеемся, что товарооборот достигнет $2 млрд, это довольно хороший результат. Это все создает важные предпосылки для дальнейшего развития союзнических, стратегических отношений между нашими странами. Уверен, что ваш визит придаст новый импульс двусторонним отношениям. С очень большим оптимизмом смотрю на дальнейшее развитие наших отношений", - отметил армянский политик.

В конце октябре в интервью "Коммерсанту" Пашинян говорил, что собирается совершить своей первый в 2020 году официальный визит в РФ в первой половине года.

Пашинян был назначен премьером Армении в январе 2019 года.

Никол Пашинян Армения Сергей Лавров Ереван

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