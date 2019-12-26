Поиск

Япония передала России землю с могилы советского разведчика Зорге

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Япония передала России землю с могилы советского разведчика Рихарда Зорге в рамках акции "Горсть памяти", сообщил журналистам замглавы Минобороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.

Министерство обороны РФ также получило землю с братских могил советских воинов из Азербайджана, Испании, Китая, Литвы, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, Таджикистана, Швеции и Финляндии.

"Всего планируется привезти землю (с могил - ИФ) из более чем 40 стран", - добавил генерал, поблагодарив зарубежных партнеров "за вклад в работу по увековечению памяти советских воинов, отдавших жизни за защиту своей страны".

В дальнейшем кисеты с землей поместят в латунные гильзы артиллерийских снарядов и установят на территории главного храма ВС РФ в Подмосковье.

Зорге действовал в качестве резидента нелегальной советской разведки в Японии в 1933-1941 годах. В октябре 1941 года он был арестован японской контрразведкой, затем признан виновным в шпионаже и казнен в ноябре 1944 года.

Япония Рихард Зорге Минобороны РФ Андрей Картаполов

Новости

WSJ оценила в $75 млрд помощь компании Huawei от правительства Китая

Что случилось этой ночью: четверг, 26 декабря

Израиль ответил на выпущенную из Газы ракету ударами по объектам ХАМАС

WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России

WP узнала о разработке США тактики информационной войны против России

Израиль заявил о перехвате ракеты из Газы во время предвыборного митинга Нетаньяху

Что произошло за день: среда, 25 декабря

РФ обвинила США в выдавливании из военного комитета СБ ООН российских офицеров

РФ обвинила США в выдавливании из военного комитета СБ ООН российских офицеров
Пожар в соборе Парижской Богоматери

Угроза обрушения сводов Нотр-Дама еще не миновала

Угроза обрушения сводов Нотр-Дама еще не миновала

Эрдоган сообщил о 2 тысячах бойцов ЧВК "Вагнер" в Ливии

Истребитель МиГ-29 разбился в Иране

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');