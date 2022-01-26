РФ хочет перезахоронить останки советского разведчика Зорге на своей территории

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Россия ведет переговоры с Японией с целью перезахоронить на своей территории останки разведчика Рихарда Зорге, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сейчас мы добиваемся от наших японских соседей окончательного позитивного решения вопроса с захоронением Рихарда Зорге", - сказал он, выступая в Госдуме в среду.

По словам министра, "есть инициатива перезахоронить его уже на нашей территории, на юге Сахалинской области, на юге Курильской гряды".

Зорге - один из выдающихся разведчиков XX века. Немец по происхождению, он был сотрудником советской нелегальной резидентуры времен Второй мировой войны, в частности, резидентом советской разведки в Японии с 1933 по 1941 год. Был казнен в Токио в 1944 году.