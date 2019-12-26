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Президент Ирака подал в парламент прошение об отставке

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент Ирака Бахрам Салех подал парламенту страны прошение об отставке, сообщает портал Arab News.

По данным СМИ, такое решение Бахрам Салех принял в знак протеста против назначения премьер-министром Асаада Аль-Эйдани, кандидата от проиранского блока в парламенте Ирака. Конституция не позволяет Салеху отвергнуть кандидата на пост премьера.

В Ираке с начала октября проходят массовые антиправительственные демонстрации.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на коррупцию, неудовлетворительную экономическую ситуацию, несмотря на прибыли от нефтедобычи, и на безработицу среди молодежи: люди этой возрастной категории составляют более половины граждан Ирака. Однако затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему, созданную по итогам военной кампании в Ираке 2003 года: демонстранты призывают принять новую конституцию и новый избирательный закон, а также предпринять другие политические меры.

Премьер Ирака Адиль Абдул Махди в ноябре подал в отставку, однако пока что исполняет обязанности главы правительства.

Ирак

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