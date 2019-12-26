Украина заключила контракты на поставку второй партии американских Javelin

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В министерстве обороны Украины заключили контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США, сообщается на официальном сайте оборонного ведомства.

"В течение IV квартала за счет сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов "Javelin" производства США", - заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко во время брифинга по государственному оборонному заказу и оборонным закупкам для нужд украинской армии в четверг.

В 2018 году США уже продали Украине более 200 ракет и 37 пусковых установок Javelin. В октябре 2019 года сообщалось, что Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии Javelin на сумму в $39 млн. Этот контракт не является частью военной помощи Украине в размере $250 млн, одобренной Конгрессом ранее.

Javelin - переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих на малых скоростях целей (вертолетов, беспилотников, заходящих на посадку винтомоторных самолетов). Принят на вооружение американской армией в 1996 году.