Конгресс США предварительно одобрил продажу Украине дополнительных Javelin

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Конгресс США дал предварительное согласие на продажу Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов оружия Javelin на сумму в $39 млн, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на три неназваных чиновника.

Как отмечается, этот контракт не является частью военной помощи Украине в размере $250 млн, одобренной Конгрессом ранее.

По словам одного из представителей администрации США, о продаже 150 противотанковых ракет и двух установок Javelin может быть официально объявлено позднее во вторник.

Агентство указывает, что Украина запросила оружие в начале лета прошлого года. США в 2018 году уже продали Киеву более 200 ракет и 37 пусковых установок Javelin .

Также Bloomberg напоминает, что во время скандального телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля украинский лидер заявлял о готовности Киева к "дальнейшим шагам по сотрудничеству", в том числе к покупке дополнительной партии Javelin. Согласно опубликованной Белым домом стенограмме разговора, Трамп ответил, что "хотел бы, чтобы вы сделали нам одолжение".

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп во время июльской беседы с Зеленским призывал его начать расследование в отношении сына экс-вице президента США Джо Байдена, а чтобы надавить на Зеленского, задерживал выделение военной помощи Украине.

Из стенограммы их разговора следует, что Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена, но признаков угроз и шантажа со стороны американского президента в ней нет. Сам Зеленский также заверил, что Трамп не давил на него.

Между тем демократы в Палате представителей Конгресса США инициировали расследование в рамках процедуры импичмента Трампа. По их мнению, Трамп использовал занимаемый пост для достижения политической цели: нанесения удара по своему вероятному сопернику на президентских выборах 2020 года - Джо Байдену.