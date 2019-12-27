Ушел советник Boeing, занимавшийся крушениями 737 MAX

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Старший советник совета директоров Boeing Майкл Люттиг сообщил о своем уходе на пенсию в конце года.

"Мы глубоко признательны (...) Люттигу за его исключительную службу компании Boeing в течение этих почти 14 лет, особенно в течение этого последнего, сложного для нашей компании года", - говорится в заявлении исполняющего обязанности генерального директора Грега Смита, опубликованном на сайте компании.

Отмечается, что Люттиг, который занимал должность главного юрисконсульта Boeing с 2006 года, с мая 2019 года занялся юридическими вопросами, связанными с крушением самолетов авиакомпании Lion Air и авиакомпании Ethiopian Airlines, а также консультировал правление по стратегическим вопросам.

Ранее свой пост покинул гендиректор компании Деннис Мюленбург.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.