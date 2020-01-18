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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

Для самолетов 737 MAX полностью перепишут софт

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Компания Boeing приняла решение полностью переписать программное обеспечение для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Ранее планировалось доработать программу для системы, отвечающей за маневрирование самолета. Из-за ошибок в ее программе разбились два 737 MAX и погибли в общей сложности 346 человек. С момента второго крушения прошло почти 10 месяцев, и ни один самолет этой модели больше не выполняет рейсы.

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В конце прошлой недели представители Boeing встретились с проверяющими чиновниками. После этой встречи произошло решение целиком переписать софт для бортовых компьютеров.

Изменения коснутся порядка работы двух бортовых компьютеров, которые до этого никак не были связаны друг с другом. До запрета на полеты предполагалось, что обсчитывать параметры самолета будет только один компьютер. В течение следующего полета он "передавал эстафету" второму компьютеру, отключаясь. Во время проверки выяснилось, что бортовые компьютеры никак не взаимодействовали друг с другом.

На момент написания текста неизвестно, как много времени займет решение проблемы. Это может продолжаться от нескольких дней до нескольких недель.

Ситуация с "Боинг 737 MAX" замедлила рост ВВП США.

Боинг 737 MAX Boeing

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