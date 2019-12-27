В крушении Fokker-100 в Казахстане выжили 60 человек

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - По предварительным данным, в крушении самолета Bek Air под Алма-атой выжили 60 человек, сообщила пресс-служба городского аэропорта. Предприятие опубликовало список этих людей и сообщила, что им оказывают медицинскую помощь. Всего на борту Fokker-100 было 95 пассажиров и пять членов экипажа

Пострадавшие в основном получили закрытые черепно-мозговые травмы, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах Казахстана.

"13 человек имеют закрытые черепно-мозговые травмы, у одного из пострадавших - ушиб позвоночника. Также у госпитализированных - закрытые переломы тазобедренного сустава, травмы нижних конечностей, тазобедренные травмы", - сказал он.

Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан, вскоре после взлета потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и развалился в жилом секторе. Пожара не произошло. Пока сообщалось о 14 погибших на месте. Спасательные работы на месте крушения продолжаются.

После катастрофы в Казахстане приостановили полеты Fokker-100 и работу Bek Air. Аэропорт Алма-Аты сообщил, что продолжает работать штатно, без изменений в расписании.