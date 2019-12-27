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Жертвами крушения самолета в Алма-Ате стали 15 человек

В больницы доставили 66 пострадавших, пятидесяти потребовалась госпитализация

Жертвами крушения самолета в Алма-Ате стали 15 человек
Фото: Reuters

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Число погибших в результате крушения самолета Bek Air в Алма-Ате достигло 15: один из пострадавших умер в больнице от полученных травм, сообщил глава городского управления охраны общественного здоровья Тлеухан Абильдаев.

По его словам, в больницы доставлены 66 пострадавших, 50 госпитализированы, состояние 12 из них - тяжелое. Ранее пресс-служба аэропорта Алма-Аты сообщала предварительно о 60 выживших.

У пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, закрытые переломы тазобедренного сустава, травмы нижних конечностей, тазобедренные травмы, рассказал ранее "Интерфаксу" источник в медицинских кругах. Сообщалось также, что госпитализированы восемь детей с политравмами, они были в сознании.

Всего на борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа.

Fokker-100 авиакомпании Bek Air, вылетевший из Алма-Аты в Нур-Султан, вскоре после взлета потерял высоту и начал падать. На земле он пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и развалился в жилом секторе. Пожара не произошло.

После катастрофы в Казахстане приостановили полеты Fokker-100 и работу Bek Air. Аэропорт Алма-Аты сообщил, что продолжает работать штатно, без изменений в расписании. Жителей города попросили сдать кровь.

Крушение самолета в Казахстане

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Алма-Ата Казахстан Bek Air Fokker-100

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