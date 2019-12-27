Турция временно закрыла движение по Босфору из-за севшего на мель судна

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Движение по проливу Босфор в пятницу было приостановлено в обоих направлениях, сообщает турецкий телеканал TRT.

Соединяющий Черное и Эгейское моря пролив был закрыт после того, как следовавшее под флагом Либерии грузовое судно Songa Iridium село на мель около берега в районе крепости Румелихисар. Оно следовало из Одессы. Конечным пунктом у судна значится Стамбул, сообщают турецкие СМИ.

DEVELOPING: Liberia-flagged cargo ship Songa Iridium collides with Istanbul"s Bosphorus shore, no casualties reported - AA pic.twitter.com/1mkPzuVcDa — TRT World Now (@TRTWorldNow) 27 декабря 2019 г.

По данным ресурсов, отслеживающих передвижение кораблей, Songa Iridium в настоящее время пришло в движение. Его скорость составляет 4,2 узла, и оно на буксире направляется в сторону Стамбула.

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası... Sarıyer Aşiyan'da karaya oturan 'Songa İridium' adlı kargo gemisi kıyıya çarptı https://t.co/KcgzQ1aAHP pic.twitter.com/ZHjJMtHRjm — Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 27 декабря 2019 г.

Судя по обновляемым в режиме реального времени данным о движении по Босфору, в настоящее время движение судов по проливу возобновлено.