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Турция временно закрыла движение по Босфору из-за севшего на мель судна

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Движение по проливу Босфор в пятницу было приостановлено в обоих направлениях, сообщает турецкий телеканал TRT.

Соединяющий Черное и Эгейское моря пролив был закрыт после того, как следовавшее под флагом Либерии грузовое судно Songa Iridium село на мель около берега в районе крепости Румелихисар. Оно следовало из Одессы. Конечным пунктом у судна значится Стамбул, сообщают турецкие СМИ.

По данным ресурсов, отслеживающих передвижение кораблей, Songa Iridium в настоящее время пришло в движение. Его скорость составляет 4,2 узла, и оно на буксире направляется в сторону Стамбула.

Судя по обновляемым в режиме реального времени данным о движении по Босфору, в настоящее время движение судов по проливу возобновлено.

Турция Босфор Songa Iridium

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