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Украина взыскала с казахстанской авиакомпании штраф за полеты над Крымом

Украина взыскала с казахстанской авиакомпании штраф за полеты над Крымом
Фото: Vostock-photo

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Казахстанская авиакомпания Euro-Asia Air выплатила Украине 136 тыс. грн штрафа за полет над Крымским полуостровом, что стало первым штрафом за "запрещенное использование воздушного пространства Украины в пределах Крыма", сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Как пишет ВСУ в фейсбуке, 8 августа 2019 года воздушное судно Euro-Asia Air выполнило полет "в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом". Было вынесено постановление о наложении штрафа за правонарушения в области гражданской авиации.

"В отличие от российских авиалиний, которые ежедневно совершают около ста взлетов-посадок в Крыму и упорно не выплачивают штрафы, казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства", - пишет командование.

ВСУ утверждает, что суммы штрафов за "нарушение воздушного пространства в Крыму" гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний уже достигли 13 млрд грн, поскольку те уже нарушили запрет более 200 тысяч раз и ни за одно из них никто не понес финансовой ответственности.

Там надеются, что случай с казахстанской компанией станет прецедентным.

Украина запретила взлет-посадку из аэропорта "Симферополь" всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова еще в марте 2014 года.

В марте 2014 года Крым вошел в состав РФ на основании регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, временно оккупированной территорией.

Украина Казахстан Крым

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