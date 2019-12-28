Что случилось этой ночью: суббота, 28 декабря

30 дней на сворачивание работ по ""Северному потоку 2", пожар на месторождении, перекрытие улиц в центре столицы

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Госдеп потребовал от подрядчиков "Северного потока 2" до 20 января свернуть работы. "США введут санкции, если (связанные с проектом - ИФ) стороны незамедлительно не продемонстрируют добрую волю и не откажутся от участия в нем. Имеющим к этому отношение сторонам необходимо в течение 30 дней завершить работы", - сообщило ведомство.

- Два человека погибли при пожаре на Ямале. Возгорание произошло на Восточно-Таркосалинском месторождении, загорелся подъемник для капитального ремонта скважин на базе автомашины "КрАЗ".

- В Ираке ракетному удару подверглась военная база с американскими военными. Пентагон подтвердил, что в результате обстрела погиб один из американских граждан, несколько иракских военнослужащих получили ранения.

- Таможня Уругвая задержала в порту более четырех тонн кокаина. Груз кокаина был расфасован в 4 тыс. брусков и спрятан в грузе соевых бобов. Стоимость партии на европейском рынке составляет около $1 млрд.

- Улицы в центре Москвы перекроют на девять дней. С 22:00 28 декабря до 22:00 6 января пешеходными станут Тверская улица (между Манежной и Пушкинской площадями), Моховая улица (от Воздвиженки до Моховой), Охотный Ряд (от Моховой до Театрального проезда), Театральный проезд (от Охотного Ряда до улицы Петровка). Сами гуляния на Тверской и прилегающих улицах будут проходить с 31 декабря по 5 января.