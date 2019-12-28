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Улицы в центре Москвы перекроют на девять дней

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - С вечера субботы и до конца дня 6 января для проведения фестиваля "Путешествие в Рождество" перекроют ряд улиц в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы.

"С 22:00 28 декабря до 22:00 6 января пешеходными станут Тверская улица (между Манежной и Пушкинской площадями), Моховая улица (от Воздвиженки до Моховой), Охотный Ряд (от Моховой до Театрального проезда), Театральный проезд (от Охотного Ряда до улицы Петровка)", - уточнил собеседник агентства.

Кроме того, в это время для проезда транспорта будут закрыты Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Газетный, Никитский, Глинищевский и Брюсов переулки.

Перекрывать центральные улицы Москвы для проведения новогодних гуляний на такой продолжительный срок - 9 дней - будут впервые. Годом ранее эти же улицы становились пешеходными с 29 декабря по 3 января.

При этом, по данным оргкомитета цикла мероприятий "Московские сезоны", сами гуляния на Тверской и прилегающих улицах будут проходить с 31 декабря по 5 января. Остальное время перекрытия движения транспорта потребуется для подготовки праздничных площадок, а в завершении - демонтажа оборудования и различных конструкций.

Помимо этого, в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество" с 08:00 31 декабря до 23:00 8 января движение транспорта будет закрыто на улице Ильинка, в Большом и Малом Черкасских переулках.

Москва ЦАО

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