В Великобритании случайно опубликовали адреса тысячи лауреатов королевских наград

Среди тех, чьи адреса оказались в свободном доступе - сэр Элтон Джон

Британский музыкант Элтон Джон Фото: Reuters

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - На сайте британского правительства по ошибке опубликовали адреса 1 097 получателей королевских наград из списка New Year Honours 2020 года, в числе которых - высокопоставленные чиновники, полицейские, политики, артисты, спортсмены, сообщает "Би-би-си".

Как отмечается, к настоящему моменту файл удалили. В британском кабмине заявили, что адреса находились в свободном доступе на сайте около часа. Собеседники "Би-би-си" утверждают, что файл был доступен примерно с полуночи до 5:00 по местному времени.

Согласно сообщению, в обнародованной таблице содержались полные адреса получателей наград, включая номера их домов и почтовые индексы.

Среди тех, чьи адреса оказались в свободном доступе - британский певец Элтон Джон, который получит награду за достижения в музыке, а также бывший генпрокурор Великобритании Элисон Сондерс, лидер Консервативной партии в 2001-2003 гг. Иан Дункан Смит, экс-глава британского регулятора Ofcom Шарон Уайт и другие.

Представитель британского правительства подтвердил, что предварительный список лауреатов New Year Honours 2020 года был опубликован по ошибке и содержал адреса получателей наград. Данные были удалены "как можно скорее", в настоящее время британское правительство оповещает о происшествии всех, чьи данные были обнародованы.

О произошедшем уведомили у правление комиссара по информации Великобритания (Information Commissioner's Office, ICO), которое наделено полномочиями штрафовать организации за утечку данных. Там отметили, что будут "делать запросы".

pic.twitter.com/VUowSHh9T2 — Follow @BoSConference it is better than me. (@MarkLittlewood) December 28, 2019

Генеральный директор британского Института экономических отношений опубликовал в твиттере скриншот файла, в котором содержались утекшие данные, но скрыл адреса. Он отметил, что, по очевидным причинам, не будет публиковать эту информацию, но утверждает, что имеет в своем распоряжении полную версию списка.