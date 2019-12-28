Российские военные рассказали об отраженных Сирией атаках боевиков в Идлибе

Потери боевиков составили до 30 человек убитыми и ранеными

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Боевики дважды атаковали позиции сирийских правительственных войск в провинции Идлиб, террористы были остановлены и отброшены на исходные позиции, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, потери боевиков могут достигать 30 человек убитыми и ранеными, среди военнослужащих Сирии погибших нет.

Боренков рассказал, что в ночь на субботу с 01:00 до 2:30 боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) при поддержке отрядов "Сирийской национальной армии" дважды атаковали позиции правительственных войск Сирии в районе населенного пункта Джарджаназ провинции Идлиб. В каждом из нападений участвовало до 50 боевиков при поддержке пяти-шести пикапов, на которых было установлено тяжелое вооружение, добавил он.

"Огнем артиллерии сирийских правительственных сил террористы были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери боевиков составили до 30 человек убитыми и ранеными. Уничтожено два пикапа", - сказал руководитель Центра по примирению.

Он добавил, что на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, всего за прошедшие сутки зафиксировано 38 обстрелов.

Как заявил Боренков, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами - Хабджанин, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо, Айн-Иса - Ом-Гурба и Камышлия - электростанция Мабрук в провинции Хасеке", - сказал руководитель Центра по примирению.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Хирбет-Эль-Бир - Телль-Эш-Шур-Гарби - Тель-Тамр - Телль-Эш-Шур-Гарби - Телль-Амир - Камышлия.