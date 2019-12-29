Боевики в Идлибской зоне совершили 32 обстрела сирийских населенных пунктов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков на брифинге в воскресенье.

"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кабани – Накут, Аджами – Авшария, Аджами – Мембидж в провинции Алеппо, Айн-Иса – Асаля, Камышлия – электростанция Мабрук, Камышлия – Тель-Азана в провинции Хасеке", – сказал Боренков.

Вместе тем он отметил, что на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 32 обстрела, уточнил генерал.

"Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Биньямин, Алеппо провинции Алеппо; Санджека, Сафсафа, Сараф, Кермель, Джарджик, Махрука, Айн-Эн-Ашра провинции Латакия; Кальят-эль-Мудик провинции Хама; Барагити, Эс-Салихия, Зайтуна, Абу-Макка, Сурман, Гадфа, Хан-Шейхун, Шарки-Кафер-Дун, Джарджаназ, Хабит, Телль-Кальбе, Барса провинции Идлиб", – отметил Боренков.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведено три гуманитарных акции в населенных пунктах Джебели провинции Латакия, Мазлум провинции Дейр-эз-Зор и Харабеск провинции Алеппо, в ходе которых нуждающимся жителям Сирии выдано 1 000 продовольственных наборов общим весом 4,8 тонны.

"Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 308 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3 883,11 тонны ", – подчеркнул Боренков.