Мадуро объявил президента Колумбии главным «врагом Венесуэлы»

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал своего коллегу из Колумбии Ивана Дуке главным "врагом Венесуэлы", поскольку Богота якобы является причиной кризиса внутри страны, сообщает El Nacional.

"Враг Венесуэлы находится в Боготе во дворце Нариньо, и его зовут Иван Дуке", - заявил Мадуро во время своей новогодней речи , обращенной к вооруженным силам Венесуэлы.

Он также обвинил Колумбию в финансировании и руководстве политическим заговором, в ходе которого лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Кроме того, Мадуро назвал Гуайдо клоуном, которому никогда не стать главнокомандующим вооруженными силами Венесуэлы.

В Венесуэле продолжается экономический и политический кризис, следствием которого стали акции протеста. 23 января председатель Национальной ассамблеи и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его поддержали США, а также власти Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, США, Канады, Аргентины, Грузии; европейская реакция была также благосклонной. "За" президента Николаса Мадуро высказались Мексика, Куба, Боливия и Турция. РФ назвала незаконной попытку узурпации власти и предостерегла США от военного вмешательства в Венесуэле.