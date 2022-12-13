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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Мадуро пообещал полностью открыть границу Венесуэлы и Колумбии 1 января

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Граница между Венесуэлой и Колумбией будет полностью открыта с 1 января 2023 года, сообщает EFE.

"Могу сообщить, что мы полностью открываем границу Венесуэлы с Колумбией для проезда автомобилей, мотоциклов, грузового автотранспорта. Это станет новогодним подарком для тех, кто живет близ границы", - объявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Ранее представители руководства двух стран достигли соглашения о возобновлении работы нескольких КПП на границе для тех, кто желает пересечь ее пешком.

Каракас полностью закрыл границу в 2019 году после того, как власти Колумбии отказались признавать итоги выборов президента Венесуэлы, победителем которых был объявлен Николас Мадуро. В Колумбии президентом Венесуэлы тогда признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо. При новом президенте Колумбии Густаво Петро, избранном в 2022 году, отношения между двумя странами нормализовались.

Венесуэла Колумбия Николас Мадуро Хуан Гуайдо Густаво Петро
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