"Большой обмен" пленными начался в Донбассе

В районе КПП "Майорск" под Горловкой Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Киев и Донбасс приступили к обмену пленными.

Как сообщили "Интерфаксу" в правительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), автобусы с обмениваемыми лицами в сопровождении омбудсменов ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики заезжают на КПП "Майорск", где будет проводиться обмен.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила журналистам, что первой задержанных Киеву передаст ЛНР. "Представители Луганска выехали на территорию Украины, если у них все пройдет успешно, то дальше будем меняться мы, ДНР", - сказала она.

"Мы готовы отдать украинской стороны 55 человек, они нам - 87, но окончательные цифры будут по итогам верификации. 22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться. Однако вчера, по нашим данным, два человека согласились перемещаться в ДНР, ещё три согласились на обмен, но хотят остаться на территории Украины. Поэтому точно по цифрам смогу сказать, когда пройдемся по списку", - сообщила она.

"Мы разыскиваем еще порядка 160 человек, но, надеюсь, потом работа пойдет быстрее. Переговорщики ведут себя корректно, у нас возобновился диалог", - сказала она.

По ее словам, большая часть пленных сторонников ДНР, которых должен передать Киев - жители подконтрольной Украине территории Донбасса. "Восемьдесят процентов пленных, которых Украина должна передать, это жители, которые проживают за линией разграничения. Это люди из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова и другие", - сказала она.

Обстановка в районе проведения обмена пленными сохраняется спокойная, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня. "Данные гарантии безопасности с украинской стороны выполняются, обстановка в районе Горловки остается спокойной, обстрелов не зафиксировано", - сказал он.

Договоренность об обмене пленными была достигнута на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря.